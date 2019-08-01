فنزويلا تدين انتهاك طائرة أمريكية لمجالها الجوى

نددت القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، اليوم الخميس، بانتهاك طائرة أمريكية المجال الجوي الفنزويلي، الذي وصفته كاراكاس بأنه "محاولة تدخل" من جانب واشنطن.





وتم تفصيل المعلومات من خلال القيادة التشغيلية الاستراتيجية، من خلال الشبكات الاجتماعية، ووفقًا لتقرير السلطات الفنزويلية، وقعت الغارة يوم الأربعاء الماضي في منطقة مايكويتيا، بالقرب من العاصمة كاراكاس من قبل طائرة أمريكية.

"وأوضح التقرير أنّ الولايات المتحدة تصر على خلق ظروف مخاطرة تشغيلية، ودخولها مرة أخرى إلى منطقة معلومات الطيران دون الامتثال للبروتوكولات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، مضيفاً أن هذا العدوان غير المسؤول يسعى إلى وقوع حادث".