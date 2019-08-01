ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هكذا احتفلت سلاف فواخرجي بعيد ميلاد ابنها (صورة)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:14 م
هكذا احتفلت سلاف فواخرجي بعيد ميلاد ابنها (صورة)
سلاف فواخرجي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعيظن صورة لها بجوار ابنها أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

نشرت سلاف فواخرجي صورة تجمعها بـ«علي»، وعلقت قائلة "كل سنة وانت على بأخلاقك وبعلمك و عطائك وابداعك كل سنة واسمك اعلى واغلى ياعلى بحبك ياعلي"

فى سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الإنتهاء من تصويره. 

العمل من بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وتأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابرى وإخراج حسنى صالح. 

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا