هكذا احتفلت سلاف فواخرجي بعيد ميلاد ابنها (صورة)
الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:14 م
الفجر الفني
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شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعيظن صورة لها بجوار ابنها أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.
نشرت سلاف فواخرجي صورة تجمعها بـ«علي»، وعلقت قائلة "كل سنة وانت على بأخلاقك وبعلمك و عطائك وابداعك كل سنة واسمك اعلى واغلى ياعلى بحبك ياعلي"
فى سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الإنتهاء من تصويره.
العمل من بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وتأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابرى وإخراج حسنى صالح.
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