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تغطية طرح "فوري" بـ 15.9 مرة في بورصة مصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:17 م
تغطية طرح فوري بـ 15.9 مرة في بورصة مصر
البورصة المصرية
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الفجر الاقتصادي
 
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 قالت المجموعة المالية هيرميس  اليوم الخميس إن الطرح الخاص بشركة ”فوري“ لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تم تغطيته 15.9 مرة بسعر 6.46 جنيه  للسهم.

تطرح فوري 36 بالمئة من أسهمها في البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه، منها نحو 21 بالمئة سيتم طرحها لشركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري بواقع سبعة بالمئة لكل منها.

أما النسبة المتبقية البالغة 15 بالمئة فتُقسم على طرح عام لصغار المستثمرين بنحو خمسة بالمئة وطرح للمؤسسات المالية وكبار المستثمرين بنحو عشرة بالمئة.

وبدأ اكتتاب المؤسسات في الطرح الخاص يوم الجمعة الماضي، بينما بدأ الاكتتاب في طرح الأفراد المصريين يوم الأحد وينتهي في الخامس من أغسطس آب.

تأسست فوري، المملوكة حاليا لخمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية، في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من أسهم الشركة.

يبلغ رأسمال الشركة 353.652 مليون جنيه موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

كان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتتوقع فوري بدء التداول على أسهمها ببورصة مصر في الثامن من أغسطس 2019 بعد نيل موافقة البورصة، وهو آخر يوم تداول بالبورصة قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى.
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