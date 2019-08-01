نجوم ريال مدريد يغيبون عن قائمة المرشحين جوائز الفيفا
الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:15 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد كان له حضور دائم في كل حفلات جوائز الفيفا لأفضل لاعب في العام منذ إنشائها في عام 2016 لكن الأمور تغيرت هذا الموسم بعد الإعلان عن المرشحين لهذا اللقب لموسم 2018/2019.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن كلا من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت وهاري كين وساديو ماني وكيليان مبابي ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك وإيدن هازارد المرشح عن موسم تشيلسي هم أفضل عشرة لاعبين مرشحين لخلافة الكرواتي لوكا مودريتش نجم الملكي وأفضل لاعب في العالم العام الماضي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه مع غياب نجوم الملكي عن المنافسة فإن موسم الاضطرابات 2018-2019 لدى الفريق الملكي الذي اعتاد على التتويج بالجائزة في كل نسخها الماضية.
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