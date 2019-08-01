الإفتاء توضح حكم الجلوس على المقابر عند دفن الموتى (فيديو)



وتابع، أن الجلوس على المقابر منهي عنه، والسير على المقابر التي بها موتى يكون للضرورة فقط، أي للدفن فقط، فالإنسان يجب احترامه حيًا وميتًا.











وجه شخص يُدعى محمود هارون تسأل للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، قال خلاله: "ماحكم الجلوس على المقابر عند دفن الميت؟".وعقب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلًا: "إننا نذهب مع الميت لتكريمه بالدفن والدعاء له وللعظة والاعتبار".