نجم الدوري اليوناني يرفض الانتقال إلى السعودية

أكد المهاجم الفرنسي "يوهان مولو" لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني، بأنه يفضل الاستمرار مع فريقه الحالي على الرحيل إلى صفوف أي ناد آخر في الفترة المقبلة، وذلك بعدما وقع اللاعب على عقد جديد مع النادي اليوناني خلال الساعات الماضية يقضي ببقاءه في الفريق لمدة عامين.

وأطلق المهاجم الفرنسي تصريحات إعلامية، حول هذا الأمر قائلًا، بأنه قد وضع الأولوية لارتداء قميص باناثينايكوس، لأنه يؤمن بالمشروع الذي يقدمه النادي في هذا القترة، مشددًا على كونه يملك المال الكافي ليعيش "حياة كريمة" على حد وصفه ولا توجد أي نية لديه للإنتقال للعب في قارة أخرى.

وختم "مولو" حديثه حول هذا الأمر قائلًا: "في الحقيقة قد تلقيت عروض من قبل أندية سعودية وصينية، ولكنني فضلت الاستمرار مع باناثيايكوس، وسأكون مرتاحا باختياري".