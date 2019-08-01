خاص - الأهلي يخوض مبارياته المحلية والإفريقية على ستاد القاهرة

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن الملعب الذي سيستضيف مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.





وقال مرجان في تصريحات خاصة :"الأهلي سيخوض مبارياته المقبلة محليًا وإفريقيًا على ستاد القاهرة الدولي".





وأضاف "تلقينا خطابًا من قبل اللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة بالموافقة على إقامة جميع مباريات الفريق الأول على الملعب".





وتابع "نوجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل المسئولين في مصر".



