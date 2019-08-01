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الإعلامية اليزافيت انجيلاكي تنضم لأسرة "صحتهم بالدنيا".. والتصوير في القاهرة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:13 م
الإعلامية اليزافيت انجيلاكي تنضم لأسرة صحتهم بالدنيا.. والتصوير في القاهرة
الإعلامية اليزافيت انجيلاكي
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انضمت الإعلامية والدكتورة اليزافيت انجيلاكي، لأسرة برنامج "صحتهم بالدنيا" والذي سيقوم بتقديمه د. ناصر العازمي، عبر إحدى الشاشات المصرية، والمقرر انطلاقه نهاية شهر أغسطس الجاري، عقب الانتهاء من بناء الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان "العازمي" قد أعلن منذ أيام في بيان لها سعادته بالظهور على الشاشات المصرية لتوعية المصريين من مخاطر ولادة أطفال الأنابيب، وتقديم النصائح المميزة للحوامل والسيدات المقبلات على الزواج. 

يذكر أن د.إليزافيت أنجيلاكي، تعمل إعلامية عبر إحدى شاشات الكويت الفضائية وأخصائية أمراض النساء والطب التناسلي والعقم البشري وأطفال الأنابيب. 

ومن المقرر أن تناقش في البرنامج علاج الحمل عند النساء وعلاج متلازمة تكيس المبايض وتنشيط الإباضة والتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والحقن المجهري والإجهاض المتكرر وفحص الأجنة قبل زراعتها في الرحم. 

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