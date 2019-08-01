مفاجأة مدوية.. زيدان يطلب التعاقد مع هاري كين

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ​ريال مدريد​ يسعى للتعاقد مع ​هاري كين​ نجم توتنهام لحل المشاكل الهجومية التي قد يمر بها الفريق في الموسم المقبل.

وأكد موقع دون بالون الإسباني أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مستعد لدفع حوالي 200 مليون يورو ولكن حتى الآن لم يتم حسم القرار الأخير في ما يخص تلك الصفقة.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد يمر بفترة صعبة، حيث منيت شباكه ب 16 هدف في 5 مباريات ودية ولم يفز منها سوى بإثنين، الأولى أمام آرسنال بركلات الترجيح والثانية أمام فناربخشة والذي دخل شباكه فيها 3 أهداف.