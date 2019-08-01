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إخلاء مدينة بريطانية بسبب مخاوف من فيضانات جراء أضرار بالسد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:11 م
إخلاء مدينة بريطانية بسبب مخاوف من فيضانات جراء أضرار بالسد
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خاطر عبادة
 
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حذرت وكالة البيئة من مخاطر السلامة لكويرى وايلى، في "ديربى شاير"، التي يتم إجلاء سكانها بالكامل بعد الأضرار التي لحقت بسد تودبرورك .

وقالت إن مستوى المياه في نهر جويت "يمكن أن يرتفع بسرعة".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أخبرت شرطة ديربيشاير، سكان القرية بالتوجه إلى مدرسة تشابل الثانوية، وجاء في بيان: "يتم إجلاء جسر الوايلي بسبب الوضع المستمر في خزان تودبروك.. إذا طُلب منك مغادرة منزلك، فالرجاء الالتحاق بمدرسة تشابل الثانوية ولونج لين وتشابل أون فريت وهاب بيك، حيث سيتم إعطاء اتجاه إضافي.
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