براتب خيالي.. سالم الدوسري يقترب من تجديده عقده مع الهلال

قال الإعلامي السعودي "عيسي الجوكم"، بأن هناك مفاجآة سارة للجماهير السعودية في الفترة المقبلة، بخصوص تجديد عقد لاعب خط وسط فريق نادي الهلال السعودي "سالم الدوسري"، والذي أصبح أقرب من أي وقت مضى لمرحلة الإعلان الرسمي عن تفاصيل العقد الجديد للدوسري مع النادي الهلالي.

وعلق الجوكم على هذه الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلًأ: :"بن نافل يصل الى إتفاق نهائي مع اللاعب سالم الدوسري لتجديد عقده"، مشيرًا إلى كون هذه المعلومات تعد مؤكدة وموثوقة بنسبة كبيرة، لتكون الساعات المقبلة ساعات حاسمة بالنسبة لمستقبل سالم الدوسري مع الزعيم.

يذكر بأن مفاوضات الهلال مع سالم الدوسري كانت قد شهدت خلافات مادية في بداية الأمر، حيث قد الهلال عرض يصل لنحو 7 مليون ريال للاعب، ولكن الأخير قد طلب الحصول على 8 مليون ريال في الموسم الواحد، ولكن يبدو بأن الأمور قد أنحلت وأصبح الدوسري قريب من توقيع العقد الجديد من الهلال.