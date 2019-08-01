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نجمي برشلونة في طريقهما إلى الدوري الإنجليزي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:05 م
نجمي برشلونة في طريقهما إلى الدوري الإنجليزي
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أحمد عصام
 
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يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التخلص من ثنائي خط الوسط في الفريق ( فيليب كوتينهو - إيفان راكتيتش)، وذلك من أجل الاستفادة المادية للفريق لتدعيم صفوف البارسا في الميركاتو.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الجارديان، ان فريق إيفرتون مهتم بالكرواتي راكتيتش، وقد يكون اللاعب حُلم أيضا لفريق مانشستر يونايتد، واحتمالية وجوده في البريميرليج الموسم المقبل واردة.

وأصبح فريق توتنهام مستعد للانقضاض على البرازيلي فيليب كوتينهو فقط إذا احتاج إلى استبدال كريستيان إريكسن، ولكن يبدو أن الدنماركي عالق في مكانه بالوقت الحالي ولن يرحل عن السبيرز.

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