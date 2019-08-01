نشرة حوادث "الفجر": الإفراج عن 513 سجينا.. ومهندس يقتل زوجته بـ"ركلة قاتلة"
الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:05 م
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، عددا من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء بوابة الفجر، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
دفاع "خلية الأمل" يرفض عدم إحضار المتهمين من محبسهم: حاضرين معهم وليس عنهم
بعد غرق طفل.. حجز محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة لـ10 سبتمبر للحكم
عدم قبول دعوى إلغاء قرار وزير النقل بشأن "خصومات تذاكر المترو"
بكيلو وربع حشيش.. القبض على تاجري مخدرات في مدينة نصر
بعد وفاة طفلة داخلها.. تشميع عيادة طبية غير مرخصة في سوهاج
حكاية "الخيانة والدم".. تجديد حبس سيدة وعشيقها لقتلهما زوجها أثناء مباراة الأهلي والزمالك
كواليس السطو المسلح على "ملاكي شبرا" وسرقة 1.3 مليون جنيه.. "خائن" كلمة السر
بعفو رئاسي وشرطي.. الإفراج عن 513 من نزلاء السجون
"أمام طفليهما".. مهندس يقتل زوجته بـ"ركلة قاتلة" بسبب "مصروف البيت"
"كان شغال فيه".. كشف ملابسات السطو المسلح على مصنع بلاستيك بأكتوبر
رفض استئناف "فتاة العياط" في "قتل السائق".. واستمرار حبسها 15 يوما
دفاع "خلية الأمل" يرفض عدم إحضار المتهمين من محبسهم: حاضرين معهم وليس عنهم
بعد غرق طفل.. حجز محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة لـ10 سبتمبر للحكم
عدم قبول دعوى إلغاء قرار وزير النقل بشأن "خصومات تذاكر المترو"
بكيلو وربع حشيش.. القبض على تاجري مخدرات في مدينة نصر
بعد وفاة طفلة داخلها.. تشميع عيادة طبية غير مرخصة في سوهاج
حكاية "الخيانة والدم".. تجديد حبس سيدة وعشيقها لقتلهما زوجها أثناء مباراة الأهلي والزمالك
كواليس السطو المسلح على "ملاكي شبرا" وسرقة 1.3 مليون جنيه.. "خائن" كلمة السر
بعفو رئاسي وشرطي.. الإفراج عن 513 من نزلاء السجون
"أمام طفليهما".. مهندس يقتل زوجته بـ"ركلة قاتلة" بسبب "مصروف البيت"
"كان شغال فيه".. كشف ملابسات السطو المسلح على مصنع بلاستيك بأكتوبر
رفض استئناف "فتاة العياط" في "قتل السائق".. واستمرار حبسها 15 يوما
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