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نيمار ينفجر في وجه الخليفي من أجل برشلونة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:01 م
نيمار ينفجر في وجه الخليفي من أجل برشلونة
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أحمد عصام
 
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يخطط اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للرحيل عن صفوف فريقه، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وقالت قناة ‏Cuatro الإسبانية، إن نيمار يريد زيادة الضغط على باريس سان جيرمان، من أجل الرحيل لـبرشلونة في الميركاتو الصيفي، وعدم عوض الموسم المقبل في فرنسا.

وأصبح نيمار أكثر رغبة بأنه لا يريد اللعب مع باريس سان جيرمان مرة أخرى، وطلب ان تكون هناك استراتيجية مُشتركة مع البارسا ضد الباريسيين لاتمام العملية.

وتواصل نيمار مع ناصر الخليفي مالك باريس وليوناردو المدير الرياضي مؤكدًا له أن رغبته الأولي هي الرحيل لصفوف البرسا.

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