روسيا: أمريكا تبحث عن ذريعة لشن حرب ضد إيران

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ موسكو تشعر بالقلق من احتمال تزايد الصراع في الخليج، لافتة إلى أنّ الولايات المتحدة تسعى على ما يبدو إلى ذريعة لشن حرب.





وأكدت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو :"لدينا انطباع بأن واشنطن تسعى للتو الى ذريعة لتصعيد التوترات ومواصلة خطابها العدواني ضد ايران والمضي قدما في مرحلة أكثر نشاطا من الصراع."





ووفقًا لزاخاروفا، فإن الأحداث في المنطقة "تنتقل حقًا إلى نقطة خطرة، وهناك مخاطر حدوث صدام عسكري واسع النطاق".





وقالت زاخاروفا في المؤتمر الصحفي "إننا نشعر بالقلق إزاء إمكانية الصراع المتزايدة بشكل ملحوظ في منطقة الخليج.. يبدو أن الوضع يقترب من الخط الأحمر".









واشتعلت التوترات في الخليج العربي خلال الأشهر القليلة الماضية، وأصبح الوضع ساخنًا بشكل خاص عندما استولت إيران على ناقلة النفط التي تحمل علم المملكة المتحدة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز في 19 يوليو بسبب ما وصفته بانتهاك اللوائح البحرية الدولية.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين من الاستيلاء على ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" من قبل مشاة البحرية الملكية البريطانية بسبب انتهاك مزعوم لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.