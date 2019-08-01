محافظ الفيوم يناقش خطة الرصف بالمدينة والطريق الدائري (صور)

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إجتماعًا مع المهندس أيمن عزت رئيس مجلس ومدينة الفيوم والأستاذ علاء رمضان نائب رئيس المدينةلشئون النظافة والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم لمناقشة خطة رصف الطرق داخل المدينة والطريق الدائري.





أكد المحافظ علي ضرورة تحديد الطرق ذات الأولوية لرصفها مؤكدًا علي ضرورة إستكمال أعمال رصف الطرق من بدايتها حتي نهايتها وعمل جدول زمني للإنتهاء من كافة أعمال الرصف، كما أكد علي ضرورة الإنتهاء من البنية التحتية قبل الرصف.





تم مناقشة خطة رصف الطريق الدائري مع الإلتزام بجدول زمني للرصف بالتنسيق مه الهيئة العامة للطرق والكباري.





أكد المحافظ علي ضرورة رفع الإشغالات داخل المدينة والإهتمام بنظافة الشوارع والميادين لإظهار الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.



