عبير موسي توضح حقيقة سحب ترشحها من الرئاسية لدعم الزبيدي

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي استقلال قرار حزبها بخصوص مرشحه للانتخابات الرئاسية، مشددة على أن ترشح عبد الكريم الزبيدي للرئاسية لن يؤثر على قرارات الحزب عكس الشائعات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ذكرت أن موسي ستتراجع عن الترشح وستدعم عبد الكريم الزبيدي.

وقالت موسي في تصريح لاذاعة 'الجوهرة اف ام ' إن الحزب أعد برامجه الخاصة بجوانبها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والذي كان من بين نقاطه العمل على كشف الحقيقة في ملفات "الجهاز السري" "والتسفير إلى بؤر التوتر" والمتورطين في العمليات الإرهابية، عكس الزبيدي الذي لم يتبين بعد برنامجه.

وسيتخذ الحزب موقفه النهائي من الشخصية المرشحة للانتخابات الرئاسية باتفاق جميع هياكله في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة القادم.