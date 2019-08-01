مصر بالمجموعة الثالثة ببطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم

أعلن الموقع الرسمي لبطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص في كرة القدم عن وجود الهند 2 وكوريا وباكستان مع الفراعنة في المجموعة الثالثة في البطولة المقامة في بمدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من من 3 وحتي 6 أغسطس الجاري .

وقد ضمت البطولة 168 لاعب ولاعبة ممثلين في 20 فريق 12 للرجال و8 للسيدات من 15 دولة من حول العالم ، وجاءت المجموعات كالتالي :

مجموعات الرجال كلًا من:

المجموعة الأولي : الهند 1 ، النمسا ، أندونيسا ، الملاديف

المجموعة الثانية: بنجلاديش ،الصين ، ماليزيا ، ميانمار .

المجموعة الثالثة: الهند 2 ، مصر ، كوريا ، باكستنان .

بينما ضمت مجموعات السيدات كلاً من :

المجموعة الأولي : الهند ، ماليزيا ، الملاديف ، روسيا .

المجموعة الثانية: بنجلاديش ،أندونيسيا ، الفلبين ، الأمارات العربية المتحدة .





أكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الدولي أن إقامة تلك البطولة يعد حدثا هاماً وخاصة أنها في كرة القدم والتى تحظى بشعبية جارفة فى كل أنحاء العالم، وتقام البطولة بعد فترة قصيرة بعد أنتهاء دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت في مدينة أبوظبي الأماراتية في مارس السابق والتي شهدت نجاحاً منقطع النظير شهد له كل برامج الأولمبياد الخاص من حول العالم .

وأضاف الرئيس الإقليمى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلها مصر ضمن 12 فريق للرجال فى البطولة ، والتى تم وضعهم فى ثلاثة مجموعات كلاً منها تضم أربع فرق ، وتمثل المنطقة الأمارات في بطولة السيدات مع 8 فرق ضم وضعهم في مجموعتين .

من جانبه علق الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري علي تواجد مصر بالمجموعة الثالثة أن الفريق المصري جاهز لخوض منافسات البطولة ، مشيراً أنه قد تم الآستعداد الجيد لتلك البطولة من خلال توفير المناخ المناسب لإعداد الفريق من خلال أقامة المعسكرات المغلقة والتدريبات الجادة وعقد عدد من اللقاءات الودية وتوفير كل المتطلبات الهامة لسفر البعثة من ملابس وحجز الطيران وأنهاء تأشيرات الدخول للفريق بالهند وكافة المتطلبات المالية الآخري والتواصل مع كافة الجهات المعنية داخل مصر وخارجها لتسهيل مهمة البعثة المصرية بتلك البطولة الهامة في عام 2019 .

والجدير بالذكر أن الأولمبياد الخاص المصري يشارك ببعثة مصرية مكونة من 12 عضو رئيس الأولمبياد الخاص المصري ورئيساً للبعثة ومدير فني ومدرب و8 لاعبين من الأولمبياد الخاص المصري في بطولة الهند الدولية لكرة القدم ومن المقرر أن يدخل أعضاء البعثة المصرية في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل أستعداداً للسفر يوم الجمعه القادمة .