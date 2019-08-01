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ياسمين صبري تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة من فرنسا (صورة)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:55 م
ياسمين صبري تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة من فرنسا (صورة)
ياسمين صبري
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة لها أثناء تواجدها في فرنسا لقضاء الإجازة الصيفية.

وظهرت ياسمين فى الصورة الجديدة أنيقة حيث ترتدي ملابس رسمية سوداء. 

وكانت ذكرت عدد من صحف لبنانية أن الفنانة ياسمين صبري مرشحة لمشاركة الفنان السوري تيم حسن بطولة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة بجانب ثلاث ممثلات أخريات من لبنان وسوريا.

وقالت الصحف اللبنانية إنه جار التفاوض مع النجمة المصرية التي ستشارك لأول مرة في الدراما اللبنانية ستكون أول ممثلة مصرية تشارك في مسلسل الهيبة منذ عرض موسمه الأول.

وتولى فؤاد حميرة مهمة كتابة الجزء الرابع بعد اعتذار باسم سلكا عن استكمال المشاركة في الهيبة الذي عرض منه الجزء الثالث في الموسم الرمضاني الماضي.

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم كانت بطلة الجزء الأول ونيكول سابا الجزء الثاني وسيرين عبد النور الجزء الثالث.

ياسمين صبري تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة من فرنسا (صورة)
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