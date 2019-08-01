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كافون يكشف عن أسباب طلاقه

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:57 م
كافون يكشف عن أسباب طلاقه
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محمد وليد الجموسي
 
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نشر مغني الراب أحمد العبيدي المعروف بـ''كافون'' تعليقا يتضمن تلميحا عن أسباب طلاقه بعد شهرين فقط من زواجه.
و نشر كافون صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تضمنت التعليق التالي "الحب ليس رومانسية مفرطة أو إهتمام مزعج أو غيرة مسيطرة أو رسائل لا تتوقف ، الحب هو أن أدعوا لك دون أن تعلم و اهتم بك حين أرى انك لست بخير و اكون معك حين تحتاج الي و اتحدث معك حين تحتاج و اتحدث معك عن أي شيء حتى لا ينقطع حبل الوصال و افرح لفرحك و احزن لحزنك و اذكرك بالخير أمامك و خلفك و تبقى في قلبي كما أنت و إن طال الغياب".
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