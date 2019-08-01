ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نصف التونسيين يلجؤون إلى التداين والاقتراض لتغطية مصاريف الصيف

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:55 م
نصف التونسيين يلجؤون إلى التداين والاقتراض لتغطية مصاريف الصيف
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
كشف رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم الخميس أن حوالي نصف التونسيين يلجؤون إلى التداين والاقتراض بفوائض كبيرة لتغطية مصاريف الصيف مشيرا إلى أن أسعار الاستهلاك الصيفي شهدت زيادة غير مسبوقة .
وتوقع الرياحي في تصريح لجريدة 'الأخبار' أن تشهد أسعار الأدوات المدرسية الموردة ارتفاعا مشددا على أهمية الجانب الرقابي لأن العودة المدرسية تتزامن مع الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يستغلها بعض السماسرة للتلاعب بالأسعار وإرهاق جيب التونسي ، وفق تعبيره .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا