نصف التونسيين يلجؤون إلى التداين والاقتراض لتغطية مصاريف الصيف

كشف رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم الخميس أن حوالي نصف التونسيين يلجؤون إلى التداين والاقتراض بفوائض كبيرة لتغطية مصاريف الصيف مشيرا إلى أن أسعار الاستهلاك الصيفي شهدت زيادة غير مسبوقة .

وتوقع الرياحي في تصريح لجريدة 'الأخبار' أن تشهد أسعار الأدوات المدرسية الموردة ارتفاعا مشددا على أهمية الجانب الرقابي لأن العودة المدرسية تتزامن مع الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يستغلها بعض السماسرة للتلاعب بالأسعار وإرهاق جيب التونسي ، وفق تعبيره .