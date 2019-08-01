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بيطري المنيا يكثف حملاته على الأسواق قبيل عيد الأضحى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:53 م
بيطري المنيا يكثف حملاته على الأسواق قبيل عيد الأضحى
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أحمد الخميسي
 
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وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المجازر على مستوى المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشددا على توفير الأطباء البيطريين، وأطقم العمل الكافية لاستقبال جميع الأضاحي بالمجازر، مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام واتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الآمن من مخلفات الذبح، حفاظًا على البيئة.

وأعلنت مديرية الطب البيطري أن الحملات اسفرت عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كجم لإصابتها بمرض السل وفقا لتقرير اللجنة المشكلة من الدكتور محمد عثمان مدير إدارة الطب البيطري بالمنيا وفاطمة عثمان نائب رئيس المركز ورئيس مجلس قروى إبشادات وورئيس قسم المجازر بملوى.
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