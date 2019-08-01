بيطري المنيا يكثف حملاته على الأسواق قبيل عيد الأضحى

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المجازر على مستوى المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشددا على توفير الأطباء البيطريين، وأطقم العمل الكافية لاستقبال جميع الأضاحي بالمجازر، مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام واتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الآمن من مخلفات الذبح، حفاظًا على البيئة.



