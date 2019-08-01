الاتحاد الافريقي لكرة القدم يؤكد ان هياكله المختصة ستنظر قريبا في ملف اياب الدور النهائي لرابطة الابطال

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بلاغ اصدره اليوم على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان "هياكله المختصة ستجتمع في اقرب الاجال للنظر في ملف اياب الدور النهائي لكاس رابطة الابطال بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي".

وبين الاتحاد الافريقي ان المحكمة الرياضية الدولية الغت امس القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي يوم 5 جوان الماضي والقاضي باعادة مباراة اياب الدور النهائي لاسباب شكلية مشيرا الى انه لم يتلق بعد حيثيات هذا الحكم.

واوضح الهيكل القاري ان المحكمة الرياضية قررت ان تتخذ اللجان المختصة للكاف قرارتها التاديبية الخاصة بهذه المباراة ومنها قرار اعادة اللقاء من عدمه.

وتوقفت المباراة، التي أقيمت في 31 ماي في تونس، لنحو ساعة بعد أن احتج الفريق المغربي على استحالة اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بعد رفض هدف سجله في مرمى مضيفه والنتيجة كانت لفائدة الترجي الرياضي 1-0.

ورفض الوداد البيضاوي استئناف اللعب قبل الاعلان عن الترجي فائزا.

وطعن الترجي الرياضي في قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم لدى المحكمة الرياضية الدولية مطالبا بحقه في الفوز بهذه المباراة والاحتفاظ بالميداليات الى جانب المنحة المالية المخصصة للبطل (2 فاصل 5 مليون دولار). كما طعن الوداد البيضاوي بدوره في قرار المكتب التنفيذي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية الغت امس قرار المكتب التنفيذي للكاف باعادة المباراة لعدم الاختصاص ورفضت طلبات نادي الوداد البيضاوي مقابل قبول طلبات الترجي الرياضي. كما احالت "التاس" موضوع اعادة المباراة من عدمه وباقي القرارات التأديبية للهيئات المختصة صلب الكاف مبينة انها ستواصل مداولاتها فيما يتعلق بباقي طلبات الترجي مع الأخذ بعين الإعتبار لكل قرار جديد قد يصدر في الأثناء عن الكاف في الفترة الزمنية التي تسبق صدور القرار التحكيمي النهائي.