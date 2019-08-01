الجهيناوي: الرئيس الراحل بذل كل ما في وسعه لإعادة الإشعاع الدولي لتونس ودعم الديبلوماسية التونسية

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، حرص منذ سنة 2011 على إعادة الإشعاع الدولي للدبلوماسية التونسية، وبذل كل ما في وسعه عندما كان وزيرا أولا (في الفترة الإنتقالية) ثم رئيس دولة، لدعم الدبلوماسية التونسية على المستويين المادي واللوجستي، وكذلك على مستوى عملها وأدائها اليومي.

وأضاف الجهيناوي، خلال جلسة تأبين للرئيس الفقيد، التأمت اليوم الخميس في مستهل اجتماع الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بمقر الوزارة، أن الرئيس الراحل كان زعيما للديبلوماسية التونسية، حيث تقلد منصب وزير للخارجية، وشغل خطة سفير في بلدين هامين بالنسبة الى تونس على مستوى علاقات الشراكة والتعاون القائمة هما باريس وألمانيا.

وأفاد بأن تأبين الرئيس الراحل هو من قبيل العرفان بالجميل من العائلة الدبلوماسية لما قام به من أجل الديبلوماسية التونسية، حيث حرص خلال كامل فترة عهدته الرئاسية على أن تعود تونس إلى مبادئ وأساسيات دبلوماسية دولة الاستقلال ودبلوماسية تونس الديمقراطية.

ولاحظ أن التجاوب الكبير مع هذه الاستراتيجية التي كرسها الرئيس الراحل، تجلت في تصريحات وشهادات رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة إثر وفاته، وإقرارهم بخصاله الفريدة وحنكته السياسية وإجماعهم على أنه "رجل دولة ورجل سياسة بامتياز".

كما أثنى على حضور الرئيس الفقيد المتميز في مختلف القمم والمحافل الإقليمية والدولية، معتبرا أن مشاركة تونس في مثل تلك القمم على غرار اجتماع دول العشرين واجتماع مجموعة الدول السبع الكبار "لا يعد أمرا عاديا بالنسبة الى دولة صغيرة في حجم تونس".

واعتبر الجهيناوي، أن هذه الإشادة الإقليمية والدولية بشخص الرئيس الراحل، يعكس اعترافا بالدور الإستراتيجي والفعال الذي تضطلع به تونس لا سيما بالمنطقة، وبتميز شخصية الرئيس الراحل الذي عرف بثقافته الواسعة وسرعة البديهة والقدرة الفائقة على الحوار، بالإضافة الى توفقه في إعلاء شأن تونس والدفاع عن مصالحها، بما جعلها دولة مميزة عن باقي دول المنطقة.

من جهتهم، أجمع سفراء تونس بالخارج في كلماتهم، على تميز الاستراتيجية الدبلوماسية الذي ارساها الرئيس الراحل، وسعيه الدؤوب إلى إعلاء مصلحة الوطن بالخارج، وتعزيز صورة تونس واشعاعها في كل المحافل، مثمنين جهوده في سبيل استرجاع البلاد لمكانتها التي كانت تحظى بها منذ السنوات الأولى للاستقلال.