مفاجأة.. فلامنجو ينافس برشلونة على ضم نيمار
الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:47 م
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية برازيلية أن
فلامنجو البرازيلي يسعى للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان
جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفاد موقع le10sport الفرنسي
نقلاً عن صحيفة Esporte Interativo البرازيلية
بأن فلامنجو من الممكن أن يستفيد من الغموض المسيطر على مستقبل نيمار من خلال محاولة
إعداده للأشهر الستة المقبلة.
وأكد الموقع الفرنسي أن فلامنجو يخطط لاستعارة
نيمار من PSG حتى يجد المهاجم البرازيلي حلًا
لمستقبله في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
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