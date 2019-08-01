دفاع "خلية الأمل" يرفض عدم إحضار المتهمين من محبسهم: حاضرين معهم وليس عنهم
الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:46 م
مـروة هيـكل
Advertisements
Advertisements
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، إلى طلبات الدفاع خلال نظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال متهمي خلية الأمل ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وقدمت محامية المتهم ياسر أبو شالة، حافظة مستندات تثبت عدم امتلاكه أي جمعيات أو أي أموال متجمده حتى يصدر له قرار تحفظ.
وتقدم المحامين بطلب ضرورة حضور المتهمين وعدم قبول تعذر حضورهم الجلسة، حيث أكد دفاع المتهم مصطفى عبد العزيز، أن صفته القانونية حاضر مع المتهم وليس عنه، مؤكدا أنه لم يتم تخصيص جلسة خاصة بينه وبين المتهم حتى يتم النقاش بينهما.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل».
وأدرجت نيابة أمن الدولة عدد من الشخصيات السياسية والعامة ضمن المتهمين في القضية من بينهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو.
كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع أعضاء «خلية الأمل» المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، والذي ضم عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية من بينهم زياد العليمي، وحسام مؤنس ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري.
Advertisements
المزيد عن: خلية الامل حوادث الفجر اخبار الحوادث
- عاجل.. ضبط مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي
- عاجل.. حبس المتهمين في قضية "تحالف الأمل" 15 يوما على ذمة التحقيقات
- التحفظ على أموال المتهمين في قضية "تحالف الأمل"
- غدا.. نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين بقضية "تحالف الأمل" أمام "الجنايات"
- اليوم.. نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين في قضية "تحالف الأمل" امام محكمة الجنايات
- "الجنايات" تتسلم قرار التحفظ على أموال متهمي "تحالف الأمل"
- "العليمي" أبرزهم.. تأجيل قرار التحفظ على أموال متهمي "تحالف الأمل" لـ1 أغسطس
- حبس 6 فتيات أعضاء في خلية الأمل 15 يوما على ذمة التحقيقات
- تجديد حبس زياد العليمي وصحفيين وناشط سياسي في قضية "تحالف الأمل"
- وسط غياب المتهمين.. بدء جلسة التحفظ على أموال متهمي "خلية تحالف الأمل"