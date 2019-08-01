دفاع "خلية الأمل" يرفض عدم إحضار المتهمين من محبسهم: حاضرين معهم وليس عنهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، إلى طلبات الدفاع خلال نظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال متهمي خلية الأمل ومنعهم من السفر خارج البلاد.





وقدمت محامية المتهم ياسر أبو شالة، حافظة مستندات تثبت عدم امتلاكه أي جمعيات أو أي أموال متجمده حتى يصدر له قرار تحفظ.





وتقدم المحامين بطلب ضرورة حضور المتهمين وعدم قبول تعذر حضورهم الجلسة، حيث أكد دفاع المتهم مصطفى عبد العزيز، أن صفته القانونية حاضر مع المتهم وليس عنه، مؤكدا أنه لم يتم تخصيص جلسة خاصة بينه وبين المتهم حتى يتم النقاش بينهما.





وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل».





وأدرجت نيابة أمن الدولة عدد من الشخصيات السياسية والعامة ضمن المتهمين في القضية من بينهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».





وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو.



