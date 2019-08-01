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آياكس ينجح في ضم خليفة دي ليخت

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:43 م
آياكس ينجح في ضم خليفة دي ليخت
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن آياكس الهولندي​ تعاقد مع كيكي بييري البالغ من العمر 19 عاما بعد أن ضمّه من فريق هرنفين مقابل 5 مليون يورو.

وأفاد موقع جول في نسخته الإيطالية بأن آياكس سيراهن بقوة على بييري في الموسم المقبل حتى يكون أساسيا وخليفة لماتياس دي ليخت​، حيث يلعب في مركز قلب الدفاع وشارك في الموسم الماضي بـ69 مباراة مع هرنفين.

وأشار الموقع إلى أن بييري من أوصول أمريكية لكنه يحمل الجنسية الهولندية وهو قائد منتخب هولندا تحت 19 عامًا.
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