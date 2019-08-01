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طوني قطان يعود بأغنية "يلا" (فيديو)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:38 م
طوني قطان يعود بأغنية يلا (فيديو)
طوني قطان
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أحمد رمضان متولي
 
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أطلق النجم الشاب طوني قطان، أغنيته الجديدة "يلا" من كلمات والحان وتوزيع طوني قطان نفسه، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعبر تطبيقات الموسيقى الأخرى كتطبيق أنغامي وسبوتيفاي واي تيونز وديزر وغيرها.

 

وتقول كلمات الأغنية:

الليلة ليلة حب الليلة

ويلي من عيونك يا ويلي

 

بدي بوسة وبدي غمرة

بدي نبقى احلا عيلة

 

يلا عالسهرة يلا

ليلة فرح ان شاء الله

 

الليلة عندي اياكي

احلا من القمر والله

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