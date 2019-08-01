الخير على قدوم الواردين طرح "فوري" يعزز من سيولة البورصة والسوق يربح 2.4 مليار جنيه في أول جلسات اغسطس

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، أولي جلسات شهر اغسطس على ارتفاعات جماعية، وأرباح في رأسمالها السوقي، وتحسن في قيم وأحجام التداولات الذي دعمه نجاج طرح الأكتتاب الخاص لشركة فوري للمدفوعات الألكترونية ومواصلة المستثمرون الافراد الأكتتاب في الشريحة العامة الخاصة بالطرح.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق" egx30" بنسبة 1% محافظاً على مكاسبة التي بدأت مع افتتاح الجلسة ليصل إلى مستويات 13525.93 نقطة، وصعد مؤشر" egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35% ليغلق الجلسة عند مستويات 552.1 نقطة، ولحق المؤشر " egx100" الاوسع نطاقاً بالمؤشرين القيادين ليصعد هو الآخر بنسبة 0.96% إلى مستويات 1359.91 نقطة وهى اعلي المستويات التى لامسها خلال الجلسة.

وأرتفعت قيم وأحجام التدولات في تعاملات اليوم بشكل لافت، والتي عززت بستمرار مشاركة المستثمرون الافراد في أكتتاب العام لشركة فوري الذي سيتم اغلاقة في جلسة 5 أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالى حجم التداولات على الاسهم وحدها نحو 164.8 مليون سهم بقيمة 502.2 مليون جنيه؛ لتدفع إجمالى قيم التداولات بالسوق للصعود إلى مستويات 1.3 مليار جنيه بالتداول على 192.9 مليون سهم.

وأظهرت البيانات الأولية من أكتتاب فوري أنه تم تغطية الطرح الخاص من الأكتتاب نحو 6 مرات، بعدد أسهم 69.3 مليون سهم بلغت قيمتهم نحو 2.9 مليار جنيه.

وفاقت الأسهم المرتفعة الأسهم الخاسرة، بصعود 85 سهم من أصل 159 سهم جرى التداول عليهم بينما أنخفض 39 سهم واستقر 39 سهم ايضاً عند اسعرهم السابقة.

وربح رأسمال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق نحو 2.4 مليار جنيه؛ ليصعد إلى مستويات 717.619 مليار جنيه.





واتجهت تعاملات المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي 22.7 مليون جنيه، بينما كانت تعاملات المستثرون الأجانب متجه إلى الشراء بقيمة 25.4 مليون جنيه.