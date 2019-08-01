وزير الاتصالات يتفقد جاهزية «STC» لخدمة ضيوف الرحمن بالجيل الخامس

تفقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الخميس، جاهزية خدمات شبكة «STC»، لا سيما الخدمات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس، التي تقدم لأول مرة بالمنطقة، منها مراقبة تجهيزات مشعر منى، ورصد مخالفات التسلل والبث المباشر لمركز المراقبة.





ونشرت «STC» شبكة الجيل الخامس، وأتاحتها بشكل رئيس في ثلاث خدمات؛ هي: الواي فاي، وتقنية الهولوجرام، والطائرات المسيرة (الدرونز)؛ إذ يمكن للحجاج الاتصال بالشبكة السريعة عبر الواي فاي في عدد من المواقع في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.





وعرضت الشركة استخدام الجيل الخامس في طائرات الدرونز، إضافة إلى استخدام الجيل الجديد من الشبكة في البث المباشر العالي الوضوح بتقنية الهولوجرام لعرض تعليمات وإرشادات تفاعلية ومباشرة ومترجمة للحجيج تتعلق بالمناسك وطرق السلامة وتوجيهات الطواف.





وشملت الجولة مواقع STC المزودة بواي فاي الجيل الخامس وعددًا من مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة، إضافة إلى عدد من المواقع الحيوية الهامة التي تخدم ضيوف الرحمن والقطاعات الحكومية المشارِكة في الحج.





واستمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي رافقه كل من نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، وبحضور النائب الأعلى لرئيس STC المهندس عليان الوتيد؛ إلى شرح مفصل عن جهود STC لتقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن، فضلًا عن التأكد من استكمال جميع الترتيبات والاحتياطات لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها.





وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن العمل يجري على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن وتطويع أحد التقنيات في عالم الاتصالات، ومنها الخدمات الرقمية المرتبطة بالجيل الخامس والواقع المعزز والاتصالات الحرجة لتيسير هذه الرحلة الإيمانية للمسلمين على اختلاف لغاتهم بما ينسجم مع أهداف STC وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث سخَّرت الشركة كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن.