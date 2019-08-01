تقرير: 507 مدنيين قتلوا في سوريا خلال يوليو

أصبح شهر يوليو الأكثر دموية في سوريا منذ مطلع العام، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي وثّق خلاله مقتل 507 مدنيين.

وفي تقرير صدر الخميس، أشار المرصد إلى أن القتلى المدنيين بينهم 190 قاصراً و60 سيدة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لمن قضوا الشهر الماضي في الأراضي السورية يصل إلى 1124 شخصاً إذا أضيف للضحايا المدنيين حصيلة القتلى بصفوف الفصائل المسلحة.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن 301 من القتلى المدنيين سقطوا في هجمات وغارات للجيش السوري والطيران الروسي، بينما قتل 41 جراء هجمات الفصائل المسلحة في محافظات حلب وحماة وإدلب.

وقتل 52 مدنياً جراء انفجارات، و10 آخرون في اغتيالات متفرفة، و9 قتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية، وشخصان في ظروف مجهولة.

كما يلفت المرصد إلى أن 78 طفلاً فارقوا الحياة بسبب سوء الأوضاع الصحية والمعيشية في مخيم الهول، حيث يعيش 70 ألف شخص، 90% منهم وأطفال ونساء وأطفال، هم أشخاص يشتبه في أنهم كانوا أعضاء بتنظيم داعش بسوريا وأقارب لهم.

وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد نددت الاسبوع الماضي بالهحمات المنهحية التي تستهدف مدارس ومراكز صحية بسوريا، وانتقدت "اللامبالاة الدولية الواضحة" حيال هذه الممارسات شمال شرقي البلد العربي.