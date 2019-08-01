16.4 مليار دولار تجارة السعودية مع الدول العربية بـ5 أشهر

سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول العربية (20 دولة) انخفاضا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 3.35 بالمائة على أساس سنوي.





ووفقاً لمسح لـ"مباشر"، يستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية إلى 61.596 مليار ريال (16.426 مليار دولار)، مقارنة بقيمته البالغة 63.731 مليار ريال (16.995 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى من عام 2018.





وانخفض حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول العربية بقيمة 2.14 مليار ريال (569 مليون دولار) خلال العام الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار على أساس سنوي.





وسجلت السعودية عجزا تجارياً بقيمة 398 مليون ريال (106.13 مليون دولار) من تجارتها السلعية مع الدول العربية في الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بفائض بلغ 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار) بالفترة المقابلة من العام 2018.