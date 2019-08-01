بعد غرق طفل.. حجز محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة لـ10 سبتمبر للحكم

حجزت محكمة النزهة، محاكمة 3 مشرفين بتهمة الإهمال وتسببهم في وفاة طفل داخل حمام سباحة بناد رياضي للنطق بالحكم بجلسة 10 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.





وكانت قد استمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذي اتهم مشرفي حمام السباحة بالتسبب في وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة في النادي، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب الحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.



