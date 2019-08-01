ميرفت إسماعيل مديرا للمديرية المالية بالفيوم

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 373 لسنة 2019، بندب الأستاذة ميرفت إسماعيل محمد طلبة، للعمل مديرًا للمديرية المالية بمحافظة الفيوم لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة عن طريق التعيين أيهما أقرب.



