ميرفت إسماعيل مديرا للمديرية المالية بالفيوم
الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:26 م
ريهام على
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أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 373 لسنة 2019، بندب الأستاذة ميرفت إسماعيل محمد طلبة، للعمل مديرًا للمديرية المالية بمحافظة الفيوم لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة عن طريق التعيين أيهما أقرب.
الجدير بالذكر، أن الأستاذة ميرفت إسماعيل محمد طلبة كانت تعمل مديرًا عامًا بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية، قبل ندبها للعمل مديرًا للمديرية المالية بالفيوم، وتتمتع إسماعيل طوال فترة عملها الوظيفي بالأخلاق الطيبة والسيرة العطرة والقدوة الحسنة.
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