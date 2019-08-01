ألماني مواليد جدة يقترب من الدوري السعودي

دخلت اندية سعودية في مفاوضات جدية مع مسؤولي نادي كولن الألماني للتعاقد مع اللاعب الألماني رافائيل تشيكوس "من مواليد المملكة" من أجل تسجيله في كشوفات احد الاندية السعودية كلاعب مواليد.





ووفقا لمصادر صحفية فإن نادي الشباب، وناديًا سعوديًّا آخر يريدان التعاقد مع رافائيل تشيكوس البالغ من العمر 29 عامًا ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وتنقل رافائيل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من أندية الدرجة الأولى في ألمانيا، كما سبق له اللعب في الفريق الثاني لفريق فولفسبورغ الألماني، وانتقل إلى كولن مطلع موسم 2018، مقابل 1.8 مليون يورو.

يُذكر أن رافائيل تشيكوس وُلد في محافظة جدة في الـ 14 من مايو 1990.