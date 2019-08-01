"الشهاوي": المؤتمر الوطني للشباب منصة بناء حوار جاد بين المصريين (فيديو)

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن هناك هدف ودلالات وحكمة من عقد مؤتمر الشباب الوطني السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن المؤتمر الوطني للشباب منصة بناء حوار جاد بين المصريين وخاصة الشباب الذي يعتبر نصف الحاضر وكل المستقبل، وانعقاده بالعاصمة الإدارية للتأكيد على ان الحلم وهو العاصمة الجديدة تحول لحقيقة وواقع وأصبح لدينا عاصمة إدارية تنتمي للأجيال الحديثة من المدن الذكية تأسست خلال فترة قياسية.





وتابع، أن الشباب شعر بالفخر وتم تحفيزهم على العمل والانجاز، ومؤتمر الشباب أعطى رسالة أن الإرادة القوية والتصميم الحازم قادرين على تحقيق الأحلام والطموحات والمعجزات.



