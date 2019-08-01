التفاصيل الكاملة حول مقتل حمزة بن لادن

تداولت وسائل إعلام أمريكية، نبأ مقتل "حمزة"، نجل أسامة بن لادن، في وقت سابق، خلال عملية أدارتها المخابرات الأمريكية، حيث دعا سابقًا، إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة، انتقاما لمقتل والده على يد قوات أمريكية عام 2011م.





مقتل حمزة بن لادن

أقرت وسائل إعلام أمريكية بمقتل "حمزة"، نجل أسامة بن لادن، في وقت سابق، خلال عملية أدارتها المخابرات الأمريكية، حسبما أفادت قناة "العربية".





كواليس القتل

وأفادت تقارير أمريكية، بأن حمزة بن لادن قتل في عملية عسكرية في العامين الماضيين، وأن الحكومة الأمريكية كانت ضالعة في ذلك، لكن لا يعرف تاريخ قتله ولا وقته.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعليق على هذه الأنباء بعد أسئلة الصحفيين، أمس الأربعاء، وهو ما فعله أيضًا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون.

ولا يعرف مكان ولا تاريخ موته. ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة الدفاع الأمريكية.





أخطر الإرهابيين

وانضم حمزة بن لادن إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، وخصصت مكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن الأسماء الموجودة بها "الرؤوس الثمينة".





هجمات ضد الولايات المتحدة

وعلى نهج والده، ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015م، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة، انتقاما لمقتل والده على يد قوات أمريكية عام 2011م، لتعلنه لاحقا الولايات المتحدة، إرهابيًا دوليًا.

وكان حمزة واحدًا من كثيرين من أفراد أسرة بن لادن، الذين انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.





وكان الحراك الدولي لملاحقة "حمزة"، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قد فتح ملف وثائق "آبوت آباد" التي كتبها بن لادن، والتي نصح فيها نجله حمزة بالتوجه إلى قطر والوثوق والعيش فيها.

كما أظهرت الوثائق أن زعيم "القاعدة" كان يعتبر ﻗﻨﺎﺓ "الجزيرة" القطرية حليفًا للتنظم الإرهابي، والوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها تمرير وتنفيذ أفكاره.



