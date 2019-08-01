وزارة التموين : نجري المرحلة الرابعة من عمليات تنقية بطاقات التموين
الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:06 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
أكد وزير التموين والتجارة الدخلية، على أن الوزارة تجري حالياً
المرحلة الرابعة من عمليات تنفية بطاقات الدعم؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقية.
وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة ستبداء في إضافة المواليد الجدد على
بطاقات التموين بداية من سبتمبر القادم،
مشير إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بإضافة
المواليد الجدد بشكل كامل وفي انتظار القرار النهائي بتفعيل الصرف لهم.
جائت التصريحات الصحفية للوزير
على هامش مشاركته بمؤتمر الشباب السابع
بالعاصمة الإدارية، والذي استعرض خلاله جهود وزارة التموين لميكنة اجراءات الحصول
على الدعم لضمان وصولة إلى مستحقية.
Advertisements
- "التموين": الدعم المقدم للأفراد زاد ثلاث مرات العام الحالي
- برنامج الحكومة يحسم أمر إضافة المواليد الجدد للتموين.. والوزارة تكشف التفاصيل
- جدول المواعيد الجديدة لحضور المواطنين لمكاتب التموين وإضافة المواليد الجدد
- بعد التحذير بالوقف.. إليكم طريقة تحديث البطاقات التموينية
- تقديم تظلمات للمحذوفين من بطاقة التموين 2019 وتحديث بيانات البطاقة عبر الموقع الرسمي للتموين
- تسجيل المواليد في بطاقات التموين عن طريق الإنترنت
- اعرف طريقة تسجيل المواليد في بطاقات التموين عن طريق الإنترنت
- تعرف على المستندات المطلوبة لتسجيل المواليد في بطاقات التموين
- تسجيل المواليد في بطاقات التموين عن طريق النت
- الموقع الرسمي.. طرق إضافة المواليد على بطاقات التموين