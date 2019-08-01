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وزارة التموين : نجري المرحلة الرابعة من عمليات تنقية بطاقات التموين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:06 م
وزارة التموين : نجري المرحلة الرابعة من عمليات تنقية بطاقات التموين
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الفجر الاقتصادي
 
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أكد وزير التموين والتجارة الدخلية، على أن الوزارة تجري حالياً المرحلة الرابعة من عمليات تنفية بطاقات الدعم؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقية.

 

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية،  أن الوزارة ستبداء في إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بداية من  سبتمبر القادم، مشير إلى  أن جميع الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد بشكل كامل وفي انتظار القرار النهائي بتفعيل الصرف لهم.

 

جائت التصريحات الصحفية  للوزير على هامش مشاركته بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، والذي استعرض خلاله جهود وزارة التموين لميكنة اجراءات الحصول على الدعم لضمان وصولة إلى مستحقية.

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