الحكومة: إعفاء المهرجانات الصيفية من ضريبة الملاهي

وافق مجلس الوزراء، على إعفاء كل من (المهرجانات الصيفية – مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء) التي ستقيمهما الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بنطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة خلال هذا العام، من ضريبة الملاهي.





وجاء ذلك بهدف نشر الفنون الرفيعة لدى المواطنين وتوثيق الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة، فضلاً عن ارتباط ذلك بتنفيذ برنامج الحكومة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.