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تعرف على أسماء المتهمين الـ4 المعاد إجراءات محاكمتهم بتهمة "حرق كنيسة كفر حكيم"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:01 م
تعرف على أسماء المتهمين الـ4 المعاد إجراءات محاكمتهم بتهمة حرق كنيسة كفر حكيم
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت منذ قليل الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، وذلك لجلسة 10 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع ولحضور باقي المتهمين من محبسهم حيث حضر بجلسة اليوم متهمين اثنين فقط بينما تغيب الاثنين الآخرين.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس وشريف سعد حنفي وأحمد سامي الحمامي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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