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تعرّف على آخر نتائج عمل الحرس الوطني في التوقي من المخاطر الإرهابية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:59 م
تعرّف على آخر نتائج عمل الحرس الوطني في التوقي من المخاطر الإرهابية
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مروى الجلاصي
 
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في اطار التوقي من المخاطر الارهابية بمختلف ولايات الجمهورية، تمكنت يوم 31 جويلية 2019، وحدات الحرس الوطني من تحقيق النتائج التالية :

تمكنت مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بالمنستير من القاء القبض على عنصرين تكفيريين عمرهما (33 و32 سنة) مفتش عنها من اجل الانتماء الى تنظيم ارهابي ومحكوم عليهما بسنة سجن.

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الارهاب باقليم الحرس الوطني من ولاية تطاوين من القاء القبض عنصر تكفيري عمره (29 سنة) قاطن بالجهة مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من اجل "الانتماء الى تنظيم ارهابي " وصادر في شأنه حكم بسنتين سجنا.
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