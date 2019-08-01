التدخل السريع ينقذ مشردا بعد خمس سنوات قضاها في ميدان الدقي

صرح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الأجتماعي، أن الفريق قد استجاب لبلاغ ورد إليهم عن وجود أحد الأشخاص بلا مأوى في ميدان الدقي وقد توجه أعضاء الفريق على الفور الى مكان تواجده وبالفعل تم العثور عليه.





وعقب التواصل مع الحالة تبين انه يبلغ من العمر 45 وليس لديه أي أوراق تثبت شخصيته وكان يعمل ميكانيكي سيارات وتعرض لعدد من الحوادث اعجزته عن العمل، مما اضطره إلى ترك بيته وقد قضى في الشارع خمس سنوات بعيداً عن منزله.





وقد استطاع أعضاء الفريق إقناعه بالانتقال الى إحدى دور الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة له وقد تم بالفعل نقله الى دار عقيلة السماع التابعة لجمعية التجمع الوطني بحلوان حيث يتلقى هناك الرعاية اللازمة.





ويعد فريق التدخل السريع أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف على إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة بالإضافة الى تعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.



