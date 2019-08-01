الأزهر الشريف يشيد بجهود السعودية: تواصل تطوير وتحديث منظومة الحج

أشاد الأزهر الشريف بجهود حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، برعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.





ونوه وكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، بما تشهده منظومة الحج من التطوير والتحديث المستمر، معرباً عن ثقته أن يشهد موسم الحج هذا العام نجاحًا جديدًا وخاصة في ظل التوسعات التي يشهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي و المشاعر المقدسة.





وقال وكيل الأزهر الشريف، إن «طفرة التطوير الكبيرة أصبحت ملامحها واضحة في كل المشاعر المقدسة»، وأوضح أنه «بات الحجاج يؤدون مناسكهم ويتنقلون بين المشاعر بسكينة واطمئنان وانسيابية تامة...».





وثمّن عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، أشرف شيحة، في وقت سابق، الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.





وقال (وفق وكالة الأنباء السعودية): إن «جهود المملكة مستمرة في البحث والتجديد والتطوير لتحسين كفاءة الخدمات التي تؤدَّى خلال العام للمعتمرين والحجاج، وأنَّ هذه الخدمات لا تنقطع ولا يوجد لها نهاية وهو ما نلحظه خلال كل موسم».





ونوَّه بالتطور الكبير «الذي تشهده المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين، إضافة إلى قطار الحرمين والطرق والكباري والخطط الأمنية والمرورية للمحافظة على سلامة الحجيج».





وبيّن شيحة أن «هذه المشروعات تؤكد الجهود التي تبذلها حكومة المملكة من أجل راحة المعتمرين والحجاج»، وأشاد شيحة بـ«نظام التأشيرة الإلكترونية التي يتم الحصول عليها بدون أي قيود أو عقبات، ووفقًا لقواعد إلكترونية حديثة ومتطورة».





ونبَّه إلى أن «هذه الخطوة أسهمت بشكل كبير في التيسير على الحجاج»، واصفًا هذا النظام بـ«الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى إنجازاتها ومجهوداتها في خدمة الحجاج»، مثمنًا مبادرة «طريق مكة»، التي دشنتها حكومة المملكة مؤخرًا في عدد من الدول الإسلامية.





وتهدف إلى الارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير أدائهم لفريضة الحج، ووصفها بأنها تدل على التيسير المطلق وغير المحدود من حكومة المملكة لتقديم التسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتؤكد الثقة الكبيرة التي تتحلى بها الأجهزة الأمنية، وكذا الثقة في المنظومة التقنية التي تستخدمها المملكة.





وأعرب عن أمله في أن يتم تعميم هذه التجربة في بقية الدول العربية والإسلامية، وأن تكون مصر من أوائل الدول العربية التي يتم تطبيق هذه المبادرة فيها، داعيًا الدول إلى توعية مواطنيها من الحجاج والمعتمرين باتباع التعليمات والإرشادات التي وضعتها المملكة لتيسير أداء مناسك الحج.



