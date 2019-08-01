سفير فنزويلا يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر التسامح والسلام العالمي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير ويلمر أومار باينتوس، سفير فنزويلا بالقاهرة.





وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن رسالة الأزهر الشريف قائمة على التعايش المشترك بين أتباع الأديان، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع فنزويلا، وذلك من خلال توفير عددٍ من المنح الدراسية وتدريب الأئمة المسلمين في فنزويلا على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة.





ومن جانبه أشاد سفير فنزويلا بجهود الأزهر الشريف، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر حول ترسيخ التسامح والسلام العالمي، وهو ما جسدته بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيرًا إلى حرص بلاده لتوثيق علاقاتها مع الأزهر الشريف بوصفه أعرق مؤسسة إسلامية وسطية في العالم.



