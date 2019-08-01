القبض على عنصر تكفيري محكوم بالسجن لمدة 36 عاما

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز، بمشاركة دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان، إثر نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قاطن بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل.





ويعدّ هذا العنصر التكفيري، محلّ تفتيش من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة، ولفائدة المحكمة الإبتدائية تونس 01.



