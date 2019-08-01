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القبض على عنصر تكفيري محكوم بالسجن لمدة 36 عاما

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:55 م
القبض على عنصر تكفيري محكوم بالسجن لمدة 36 عاما
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مروى الجلاصي
 
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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز، بمشاركة دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان، إثر نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قاطن بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل.

ويعدّ هذا العنصر التكفيري، محلّ تفتيش من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة، ولفائدة المحكمة الإبتدائية تونس 01.

ويذكر بأن مناشير التفتشيش صادرة ضدّه، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 36 سنة، ليتمّ القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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