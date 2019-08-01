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أستون فيلا يتعاقد مع نجم زيمبامبوي ليزامل تريزيجيه

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:53 م
أستون فيلا يتعاقد مع نجم زيمبامبوي ليزامل تريزيجيه
مارفيلوس ناكامبا
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم الزيمبابوي مارفيلوس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي لمدة 5 مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وانتقل  نجم منتخب زيمبابوي انتقل إلى صفوف أستون فيلا مقابل 11 مليون جنيه إسترليني ليزامل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر.

 

وكان نادي أستون فيلا أعلن صباح اليوم الخميس عن تعاقده مع حارس بيرنلي توم هيتون في صفقة قدرت بـ8 ملايين جنيه إسترليني.

 

 

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