ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"إسكان الباحة" يسلم وحدات المستفيدين من "بر ناوان"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:54 م
إسكان الباحة يسلم وحدات المستفيدين من بر ناوان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
سلّم مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، ومدير جمعية البر الأهلية بمركز ناوان التابع لمحافظة المخواة، 26 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من الرجال والنساء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، حمود القحطاني, أن تسليم هذه الوحدات جاء بتوجيهات أمير منطقة الباحة.

وبين أنها تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين الجمعيات الخيرية ووزارة الإسكان لتحقيق الاستفادة والتنمية للأسر الأشد حاجة عن طريق برامج الإسكان التنموي.

وأشار إلى أن برنامج الإسكان التنموي يعد أحد مبادرات وزارة الإسكان لتحقيق رؤية 2030، الذي يهتم بدعم الأسر الأشد حاجة والمستفيدة من برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ونيابة عن المستفيدين الذين غمرتهم الفرحة، قدم رئيس جمعية البر الأهلية في ناوان الشيخ عبدالرحمن الشدوي، شكره وتقديره لوزارة الإسكان، ممثلة في فرعها بمنطقة الباحة.

كما قدم شكره لزملائه أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها، عن عملهم الدؤوب ونشاطهم الفعال الذي أثمر هذا المشروع المبارك.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا