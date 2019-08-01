حجز وإتلاف 8 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس
الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:52 م
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 31 جويلية 2019 عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العام:
- القيام بـ 187 عملية حجز.
- تحرير 34 محضر عدلي.
في المجال الصحي:
تحرير 52 محضرا إقتصاديا.
تحرير 133 مخالفة صحية.
أهم عمليات الحجز:
* حجز 360 كلغ من الخضر والغلال بكل من ولاية جندوبة وسوسة.
* حجز وإتلاف 8000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.
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