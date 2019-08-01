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حجز وإتلاف 8 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:52 م
حجز وإتلاف 8 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس
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مروى الجلاصي
 
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 31 جويلية  2019 عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال الأمن العام:    

- القيام بـ 187 عملية حجز.

- تحرير 34 محضر عدلي.

في المجال الصحي:

تحرير 52 محضرا إقتصاديا.

تحرير 133 مخالفة صحية.

أهم عمليات الحجز:

 * حجز 360 كلغ من الخضر والغلال بكل من ولاية جندوبة وسوسة.

* حجز وإتلاف 8000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.
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