حجز وإتلاف 8 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 31 جويلية 2019 عن تحقيق النتائج التالية:





في مجال الأمن العام:





- القيام بـ 187 عملية حجز.





- تحرير 34 محضر عدلي.





في المجال الصحي:





تحرير 52 محضرا إقتصاديا.





تحرير 133 مخالفة صحية.





أهم عمليات الحجز:





* حجز 360 كلغ من الخضر والغلال بكل من ولاية جندوبة وسوسة.





* حجز وإتلاف 8000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.