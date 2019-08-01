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اليوم.. تنصيب والي القصرين‎ الجديد بإشراف من وزير الداخلية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:49 م
اليوم.. تنصيب والي القصرين‎ الجديد بإشراف من وزير الداخلية
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مروى الجلاصي
 
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أشرف وزير الداخلية السيد "هشام الفراتي" صباح اليوم الخميس 01 أوت 2019، على موكب رسمي بمقر ولاية القصرين، تولّى خلاله تنصيب السيد "محمد شمسة" واليا على الجهة خلفا للسيد "سمير بوقديدة".

وقد ألقى بالمناسبة كلمة، بيّن من خلالها أهمية دور الوالي في النهوض بالعمل الجهوي وفق التوجهات المرسومة من قبل الحكومة، داعيا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف لما فيه مصلحة الجهة، وتعزيزا لأمنها واستقرار مناخها الاجتماعي ورفاه متساكنيها، مؤكدا على جسامة المسؤوليات الموكولة للوالي.

كما دعا السيد وزير الداخلية من ناحية أخرى، إلى التركيز على العمل الميداني في متابعة المشاريع التنموية ودفع نسق إنجازها ودعم مجهودات الأجهزة الأمنية بالجهة، بهدف إحكام متابعة الوضع العام بها وضرورة الاستعداد الجيد لإنجاح الاستحقاقات الوطنية القادمة.
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