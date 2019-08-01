قائمة الزمالك الإفريقية.. ضم كهربا رغم رحيله

أنهى نادي الزمالك إجراءات قيد اللاعبين في القائمة الإفريقية استعدادًا للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة.

وقرر مجلس الزمالك ضم محمود عبد المنعم كهربا ضمن القائمة الإفريقية رغم أزماته مع إدارة النادي وذلك حتى لا يرحل إلى فريق ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي بشكل رسمي

قائمة الزمالك الإفريقية

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: حازم إمام - حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود شيكابالا - محمود عبد المنعم كهربا - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بوطيب - أشرف بن شرقي.